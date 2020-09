코로나19 확산 방지를 위해 서울 송파구가 석촌호수 출입 자제를 권고한 가운데 13일 석촌호수 내 주요시설에 임시 폐쇄 안내문이 게시돼 있다./김현민 기자 kimhyun81@

