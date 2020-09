군산서 코로나19 확진자 발생 ‘전북 98, 99’

우즈베키스탄 국적 남성 A(10대)씨와 B(30대)씨

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 군산에서 코로나19 확진자 2명이 발생했다.

13일 전라북도는 전일 오후 20시 40분 우즈베키스탄 국적 남성 A(10대)씨와 B(30대)씨가 도 보건환경연구원으로 부터 최종 양성 확진을 받았다고 밝혔다. 전북 98번, 99번 확진자로 분류됐다.

이들은 지난 11일 터기항공 TK090을 이용해 같은날 17시 40분 인천공항에 도착했다.

A씨와 B씨는 해외입국자 방역수칙에 따라 해외입국자 전용버스(T1)를 이용, 군산에 도착했다. 각각 19시 25분, 23시 25분 출발, 도착 후 군산시 보건소에서 검체를 채취하고 자가격리 했다.

방역당국은 이들의 자가격리 장소에 대한 소독을 완료하고 인천공항검역소에 항공기내 및 공항내 접촉자 조사를 요청했다.

이밖에도 자가격리 장소의 CCTV를 확보, 추가접촉자 등을 파악하고 있다.

