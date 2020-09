완도군 “이번 추석엔 만남 대신 완도 특산물로 마음 전하세요!”

완도군이숍·우체국 쇼핑몰 ‘추석맞이 기획전’ 최대 15% 할인

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군이 군 특산품 쇼핑몰 ‘완도군이숍’을 통해 추석맞이 온라인 할인 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.

군은 올해 추석이 코로나19의 여파로 가족·지인 간의 만남이 줄어드는 대신 감사의 선물을 보내는 수요가 늘 것으로 예상했다.

이에 완도군 특산품 쇼핑몰인 ‘완도군이숍’은 명절 기획관에서 추석 맞이 온라인 할인 이벤트로 오는 9월 16일부터 활전복 선물세트와 수산물 꾸러미세트를 최대 15%까지 할인 판매한다.

활 전복 가격은 기획전 참여 업체별로 할인율이 다르다.

김, 미역, 다시마, 멸치 등 다양한 상품으로 구성된 수산물 꾸러미 세트는 최대 11%까지 할인되며, 19,800원부터 54,000원에 판매된다.

상품은 멸치 선물세트, 꾸러미 선물세트, 육수 세트, 알뜰 종합세트, 바다가득세트, 귀한 특선 선물세트 등 수산물 종류와 중량에 따라 다양하다.

완도군이숍에서 기획 상품을 구입할 경우 5,000원의 할인 쿠폰도 선착순으로 지급한다.

또한, 우체국 쇼핑몰에서는 16일부터 완도군 브랜드 관을 개설해 전복, 해조류 등 상품에 대해 최대 10% 할인쿠폰을 제공하는 이벤트 행사를 실시한다.

신우철 완도군수는 “코로나19로부터 우리의 안전을 지키기 위해 이번 추석에는 귀성 및 역귀성을 자제해줄 것을 부탁드린다.”며 “이번 추석맞이 온라인 기획전 행사는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 경제를 살리고, 소비자는 저렴한 가격으로 우수한 완도산 수산물을 구입할 수 있는 좋은 기회이다.”고 말했다.

