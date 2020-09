'현금 결제 승객 찾아야'…부산시, 확진 택시 동선 공개

[아시아경제 이기민 기자] 부산 택시기사 3명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 가운데 이들의 택시에 탑승했던 승객 일부가 파악되지 않고 있다. 보건당국은 역학조사에 어려움을 겪자 확진자가 운행한 택시의 동선을 공개했다.

12일 부산시 보건당국에 따르면 확진 판정을 받은 택시기사 3명(부산 320번·336번·339번 확진자) 승객 84명 중 44명에 대한 코로나19 검사를 한 결과 모두 음성이 나왔다. 나머지는 40명은 시가 연락을 시도하고 있거나 검사를 앞두고 있다.

감염력이 있다고 판단되는 시기 320번 확진자 택시를 탄 승객은 10명이고, 모두 카드 결제를 했다. 이 가운데 9명이 음성판정을 받았고, 나머지 1명은 보건당국이 연락을 시도하고 있다.

336번 확진자 택시를 탄 승객은 모두 30명으로 파악되고 있다. 이들 역시 요금을 카드로 결제한 승객이다. 이 중 27명은 음성판정을 받았고, 나머지 3명은 시가 연락을 취하고 있다.

두 택시기사는 현금으로 결제한 승객이 없다고 진술하고 있지만 블랙박스 저장 기간이 지나 남아있는 기록이 정확하지 않은 것으로 전해졌다.

339번 확진자가 운전한 택시는 법인택시라서 블랙박스 영상이 확실히 남아 있지만 현금결제 승객의 신원을 파악할 길이 없는 상황이다. 보건당국에 따르면 339번 택시의 경우 카드로 25명이 결제했으며 이 중 8명이 음성을 받았다. 13명은 연락을 시도하고 있으며 4명은 검사를 앞두고 있다.

현금 결제 승객은 19명인데 현재 인적사항이 파악되지 않고 있다.

시는 홈페이지에 택시 동선을 긴급 공개하고 339번 확진자와 접촉한 승객을 찾고 있다.

