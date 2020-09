고객과 직원 안전 위해 즉시 임시휴업 결정

안전과 위생 조치 후 13일 정오부터 영업 재개

[아시아경제 임혜선 기자] 신라스테이 천안이 투숙한 고객이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 12일 임시휴업을 결정했다.

호텔신라는 "충남 천안 서북보건소에서 '신라스테이 천안' 투숙 고객이 코로나19에 확진됐다는 사실을 통보받았다"며 "고객과 직원의 안전을 위해 즉시 임시휴업을 하기로 결정했다"고 밝혔다. 이어 "방역 소독 등 안전과 위생에 대한 조치를 확실하게 마무리한 이후 내일 정오부터 정상 영업을 재개할 예정"이라고 덧붙였다.

