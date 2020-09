삼성디스플레이·美 코닝 합작사

[아시아경제 김지희 기자] 삼성디스플레이 자회사인 삼성코닝어드밴스드글라스 경북 구미 공장이 중국 업체에 매각됐다.

12일 업계에 따르면 삼성코닝어드밴스드글라스 구미사업장은 사내 공지를 통해 회사가 중국 업체에 매각됐다고 알렸다. 삼성코닝어드밴스드글라스는 2012년 삼성디스플레이와 미국 코닝이 각각 50대 50으로 투자해 만든 합작회사다.

이번에 매각되는 구미사업장은 디스플레이 액정에 쓰이는 투명전극재료 등을 생산한다.

업계는 삼성디스플레이가 업황 변화에 대응해 수익성을 강화하는 차원에서 이번 매각을 결정한 것으로 보고 있다.

