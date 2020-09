롯데카드, 로카 시리즈 프로모션…전월 실적기준↓

전월실적 150만→100만

카드론 등 금융서비스도 실적포함

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드는 로카(LOCA) 시리즈 회원을 대상으로 전월 실적기준은 낮추고 금융실적은 포함하는 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.

우선 오는 10월까지 발급한 달을 포함한 총 5개월간 전월 실적기준을 150만원에서 100만원으로 낮춰준다. 9월에 카드를 발급받으면 내년 1월까지 전월실적 100만원에 로카 시리즈 카드 혜택을 받을 수 있다.

또 오는 12월까지 로카 시리즈 카드 전월 실적에 금융서비스(현금서비스, 카드론) 이용 금액을 포함해준다. 금융실적은 금융서비스 이용금액의 일 평균 잔액 기준으로 반영된다. 이번 로카 프로모션은 별도의 응모가 필요 없이 로카 시리즈 회원은 자동으로 적용된다.

롯데카드 관계자는 "복잡한 고민 없이 한 장의 카드만 사용해도 더 큰 혜택을 알아서 챙겨주는 로카의 슬기로운 카드생활을 보다 쉽게 누릴 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr