문석진 상임대표, 10일 오후 목민관클럽 창립 10주년 국제포럼에서 개회 선언

[아시아경제 박종일 기자] 목민관클럽 상임대표인 문석진 서대문구청장이 10일 오후 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 온라인으로 개최된 ‘목민관클럽 창립 10주년 기념포럼’에 참석해 개회사를 했다.

이날 포럼은 ‘자치 혁신 10년, 대한민국 희망을 그리다’란 주제로 자치분권과 직접민주주의의 미래를 그려 보고 디지털민주주의의 가능성을 탐색하며 지역소멸과 지역 간 불균형 문제의 해법을 모색하기 위해 열렸다.

