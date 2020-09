전국 3개 대학 6개 학과 참여

[아시아경제 이현주 기자] 기상청이 2개월 간 '기상기후 빅데이터 활용 교육'을 운영한다고 11일 밝혔다.

대학의 정규 과정 내 기상기후 빅데이터 활용 교과목의 운영 과정(3학점)과 각 대학의 수요에 맞춘 특강 과정으로 운영된다. 참여 대학은 가톨릭관동대학교 지리교육과와 공과대학, 부산대학교 통계학과와 대기환경과학과, 이화여대 기후에너지시스템공학과 학부·대학원이다. 지난해 2개 대학에서 3개 대학 6개 학과로 확대됐다.

이번 교육은 기상기후 빅데이터 이론과 더불어 실제 사례를 활용한 실습도 함꼐 진행한다. 주요 내용은 ▲4차 산업혁명과 신기술 ▲기상기후 빅데이터 이해 및 활용 ▲기상기후 빅데이터 분석플랫폼 활용 ▲빅데이터 분석·시각화 등이다.

