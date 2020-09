전형식 롯데멤버스 대표, ‘스테이 스트롱’ 캠페인 동참

[아시아경제 이승진 기자] 전형식 롯데멤버스 대표가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복과 조기 종식을 응원하는 ‘스테이 스트롱’ 캠페인에 11일 동참했다.

스테이 스트롱은 코로나19 극복을 위한 연대 메시지를 전 세계로 확산시키고자 지난 3월 외교부에서 시작한 릴레이 캠페인이다. 캠페인 메시지가 담긴 팻말과 함께 사진을 찍어 소셜네트워크서비스(SNS) 채널에 게시하며 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행된다.

이수정 이포넷 대표의 추천으로 캠페인에 참여한 전 대표는 “최근 코로나19 재확산으로 모두가 어려움을 겪고 있지만 우리 국민들의 단합된 힘으로 잘 견뎌낼 것이라 믿는다”며 “의료진과 자원봉사자들의 노고에 깊이 감사드리며, 회사 차원에서도 방역수칙 준수, 재택근무 확대 실시 등으로 적극 협조할 것”이라고 말했다.

다음 주자로는 기원규 롯데컬처웍스 대표를 지목했다.

