롯데, 한부모가정에 '마음방역 놀이키트' 전달

[아시아경제 이승진 기자] 롯데는 11일 서울 송파구 잠실 롯데월드타워에서 초록우산 어린이재단과 함께 한부모가정 어린이들을 위한 마음방역 놀이키트 전달식을 진행했다고 밝혔다. 이번 전달식에는 롯데지주 커뮤니케이션실장 오성엽 사장, 초록우산 어린이재단 홍창표 부회장 등이 참석했다.

롯데가 지원하는 ‘마음방역 놀이키트’는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인해 등교 제한 및 야외활동에 어려움을 겪고 있는 어린이들의 마음 건강을 위한 놀이용품 패키지로 에코백 만들기, 나무 블록, 컬러링 북, 씨앗 키우기 등 체험형 교구재로 구성돼 있다.

‘마음방역 놀이키트’는 초록우산어린이재단을 통해 초등학생 자녀가 있는 전국의 한부모 가정 1000가구에 전달될 예정이다.

이번 어린이 마음방역 놀이키트 전달은 엄마와 아이의 마음이 편안한 ‘mom편한’이라는 롯데의 사회공헌 테마와 지난 8월에 실시한 전국민 응원 캠페인 ‘마음방역 챌린지’ 와 연계해 기획됐다.

롯데는 지난 3월 코로나 확산 시기에도 돌봄 공백과 고립 위기에 처한 아이들을 위한 식료품 키트를 3700여 가정에 긴급 지원한 바 있으며, 롯데건설, 롯데면세점 등에서도 아이들을 위한 다문화 가정과 한부모가정을 대상으로 놀이키트를 지원하는 등 다양한 노력을 펼치고 있다.

