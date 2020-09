공공공간 정보 15만건 한눈에 … '서울 공간정보맵' 오픈

도시계획·공공건축물 정보 등 190여종 총망라

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 190여종 약 15만건의 공공공간 정보를 총망라한 온라인 '서울 공간정보맵(https://space.seoul.go.kr)'을 11일 오픈했다. 도시계획으로 결정된 토지정보, 서울의 개방형 공공공간, 공공건축물 현황 등을 지도상에서 한 눈에 볼 수 있다.

시는 정부 등이 관리하는 각종 시스템에 산재해 있던 공공공간 관련 데이터를 연계해 이 맵을 구축했다. 또 그동안 시 공공건축 정책 판단·기획의 기초자료로 활용했지만 공개되지 않았던 내부 시스템상의 정보도 포함시켜 시민들에게 새롭게 공개한다.

서울 공간정보맵은 크게 ▲공간검색 ▲공간분석 ▲서울 프로젝트 ▲시민참여 등의 카테고리로 구성된다. 가장 큰 특징은 지도를 기반으로 한 검색·분석 기능으로, 용도지구·구역 등 도시계획 관련 정보부터 공원, 광장 등 공공공간, 도서관, 어린이집 등 공공건축물, 서울시 주요 공간개선 사업까지 누구나 간편하게 지도 위 정보를 찾아볼 수 있다.

또 알고 싶은 여러 가지 정보를 한 번에 선택하면 지도 위에 중첩돼 표시돼 공공공간 현황을 비교할 수 있고, 다층적인 공간 파악도 가능하다.

공공공간을 매개로 시민과 공공이 양방향 소통하는 플랫폼 역할도 수행한다. 시민들이 언제, 어디서나 정보에 접근해 우리동네 공간 현안에 대해 소통하고, 지역의 유휴공간 발굴이나 공간 개선을 위한 의견을 게시·공유할 수 있다.

시는 PC는 물론 태블릿PC, 모바일로 서울 공간정보맵 공공공간 정보를 한 번에 볼 수 있어 시민들의 편의성이 높아질 것으로 기대하고 있다. 또 서울 공간정보맵을 통해 서울의 공공공간을 체계적으로 관리하고, 동시에 시민들이 공공공간이나 관련정보를 효율적으로 활용할 수 있도록 시민의 공간으로 만들어 나간다는 목표다.

김태형 서울시 도시공간개선단장은 "공공공간 정보의 통합, 간편한 공간 분석, 온라인 소통 공간을 담은 서울 공간정보맵이 공공의 영역을 넘어 시민의 일상적 영역에 활용되길 기대한다"며 "서비스를 직접 이용하는 시민들의 의견을 적극 수렴·반영해 시민이 누릴 수 있는 시스템으로 자리매김시켜 나가겠다"고 말했다.

