[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교 4차 산업혁명 혁신선도대학사업단(단장 정대원)은 지난 9일 대전대학교 4차 산업혁명 혁신선도대학사업단(단장 안요찬)과 ‘4차 산업혁명시대 창의 인재양성과 혁신적 선도를 위한 4차 산업혁명 혁신선도대학 사업 업무협약’을 체결했다고 10일 밝혔다.

호남대학교 정대원 단장과 대전대학교 안요찬 단장은 이번 협약을 통해 ▲창의 인재양성 ▲혁신적 교육과정-교육방법-교육환경의 모델 발굴 ▲문제해결형 인재양성을 위한 프로그램 공동개최 ▲우수사례 확산에 노력하며 상호협력 및 업무 교류를 활발하게 펼쳐 나가기로 했다.

