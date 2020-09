수소 트럭 니콜라에 GM이 11%지분 투자‥주가 29% ↑

니콜라 픽업 트럭 개발 생산에 양사 협력

스타트업과 전통 자동차 제조사의 연합전선 구축

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 자동차 업체 제너럴 모터스가 나스닥 시장에 상장된 수소 트럭 업체 니콜라의 지분 11%를 취득한다고 8일(현지시간) 발표했다. 이 효과로 니콜라와 GM 주가가 동반 강세다.

CNBC방송에 따르면 GM은 니콜라에 20억달러를 투자하고 이사회 구성원 중 한명에 대한 권한을 확보했다.

아울러 GM은 니콜라의 대형 트럭용 연료전지를 유럽을 제외한 전세계에 공급할 권리도 갖게된다.

GM은 또 니콜라의 배저 픽업트럭용 연료전지 개발과 생산 지원도 맡기로 했다. 니콜라는 GM의 얼티멈 배터리 시스템과 하이드로텍 연료전지 기술도 사용할 예정이다. 니콜라는 배저의 판매와 마케팅에 주력하기로 했다. 양사의 협력에도 불구하고 배저는 니콜라 브랜드를 달게된다.

배저는 오는 12 월에 공개 될 예정이며 생산은 2022년 말에 시작된다.

이날 발표의 효과르 뉴욕증시에서 양사의 주가는 동반 급등중이다. 니콜라 주가는 개정전 거래에서 29% 상승했고 GM은 6.3%가 올랐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr