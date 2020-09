서울 지역 오후 6시까지 33명 추가확진…누적 4462명

[아시아경제 정동훈 기자] 8일 0시부터 오후 6시까지 18시간동안 서울 지역에서 파악된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 33명이었다.

서울시에 따르면 서울 지역 코로나19 확진자 누계는 4462명으로 늘었다.

현재 진행중인 서울의 집단감염 사례는 8·15 서울도심 집회 125명(신규 2명), 영등포구 일련정종 서울포교소 13명(1명), 송파구 쿠팡 물류센터 9명(1명), 동작구 JH글로벌 29명(1명) 등이 있다.

서울 지역 환자 중 타시도 확진자 접촉으로 감염된 이는 179명( 2명)이었고, 오래된 집단감염이나 산발 사례 등 '기타' 경로가 2184명(16명), 해외접촉으로 감염된 사례는 396명(1명)이었다. 경로가 아직 확인되지 않아 방역당국이 확인 중인 사례는 750명(9명)이다. 이런 집계는 모두 서울 지역 발생 환자만 따진 것이다.

