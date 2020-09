[아시아경제 김흥순 기자] 8일 고려대 직원 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 이 직원이 다녀간 것으로 파악된 건물이 폐쇄됐다.

고려대 이과대학 학생회에 따르면 아산이학관에 근무하는 직원 1명이 이날 코로나19 확진 판정을 받았다. 고려대는 이날 오후 1시 이후 확진자가 다녀간 것으로 파악된 아산이학관과 메디힐지구환경관 건물을 폐쇄하고 전체 소독을 진행했다.

이과대학 학생회는 이날 안내문을 내고 "해당 건물은 2일간 폐쇄 예정이지만 밀접접촉자가 존재해 폐쇄 기간이 연장될 수 있다"며 "확진자의 실제 동선과 기타 정보는 추가로 내용을 파악하는대로 다시 안내하겠다"고 밝혔다.

