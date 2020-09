서울시가 신종 코로나바이러스 감염증 확산을 방지하기 위해 한강공원 내 주요 밀집지역 출입을 통제하고 매점, 주차장 이용 시간을 줄이기로한 8일 서울 여의도 한강공원이 부분 폐쇄되고 있다./강진형 기자aymsdream@

