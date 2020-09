“격상했는데…” 광주 시장밥집 등서 확진자 10명 추가 발생

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주에서 8일 코로나19 확진자 10명이 추가로 발생했다.

준3단계에 해당하는 사회적거리두기가 펼쳐지고 있는데도 코로나 확진자 수가 좀처럼 줄어들지 않고 있다.

광주광역시에 따르면 이날 오후 2시 기준 민간수탁기관 검사에서 10명이 코로나19 양성 판정을 받아 광주 443~452번 확진자로 분류됐다.

남구 월산동에 거주하는 광주 443번 확진자는 성림침례교회와 관련된 확진자로 자가격리 해제 전 검사에서 양성 판정을 받았다.

광산구 옥동의 444번 확진자는 천안 171번 확진자의 접촉자로 자가격리 해제 전 검사에서 양성 판정을 받았다.

광산구 월곡동에 거주하는 광주 445번 확진자는 감염경로를 조사 중이다.

북구 오치·두암동에 거주하는 446·449번 확진자는 426번 확진자의 접촉자로 석정사우나와 관련됐다.

풍향·중흥·두암동에 거주하는 447·448·452번 확진자는 시장밥집과 관련된 광주 420번 확진자의 접촉자다.

광주 450·451번 확진자는 북구 망월·오치동 거주자로 동광주 탁구클럽과 관련됐으며 자가격리 해제전 검사에서 양성 판정을 받았다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr