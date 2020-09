경동나비엔 "쾌적한 생활환경 파트너"…CI 변경

'에너지·환경 길잡이' 방향성

[아시아경제 김대섭 기자] 경동나비엔은 고객의 삶에 함께하는 '쾌적한 생활환경 파트너'로의 변화 의지를 담은 새로운 기업이미지(CI)를 사용한다고 8일 밝혔다.

새 CI는 '에너지와 환경의 길잡이'라는 뜻을 가진 회사의 방향성을 기반으로 사회에 필요한 기술을 앞서 실현하며 고객의 삶에 기여하고자 하는 경동나비엔의 방향성을 표현했다.

특히 올곧은 신념을 바탕으로 세상을 따뜻하게 만들어가는 에너지 기술을 '오렌지 날개'로 상징했다. 고객의 쾌적한 생활환경과 건강한 지구환경을 위해 끊임없이 혁신하는 의지를 녹인 '네이비 날개'의 조화로 고객의 일상을 넘어 우리가 살아가는 지구 환경에까지 쾌적함을 전파하겠다는 회사의 비전을 제시했다.

또 경동의 이니셜인 K에서 착안한 36.5도의 우상향 사선을 통해 '사람'을 중심에 두는 경영 철학까지 담았다.

경동나비엔은 이번 CI 변경을 기반으로 에너지 절감과 환경 보호라는 회사의 일관된 방향성을 유지하면서도 고객의 삶에 지속적으로 함께하는 생활환경 기업으로 도약해 나갈 계획이다.

김시환 경동나비엔 마케팅본부장은 "이번 CI 변경은 우리 사회에 필요한 기술을 앞서 내다보고 실현해온 경동나비엔의 올곧은 신념을 유지하면서 고객의 삶에 더 많은 부분에 기여할 수 있도록 나아가고자 하는 회사의 포부를 담고 있다"고 말했다.

