동반성장지수 ‘최우수’, 삼성전자 9년 연속 …GS리테일 등은 새로 진입

[아시아경제 문혜원 기자] 삼성전자가 9년 연속 동반성장지수 최우수 등급에 선정됐다. SK종합화학, SK텔레콤도 8년 연속 최우수 등급을 받았으며 더페이스샵, GS리테일, 제일기획은 올해 처음 최우수를 획득했다.

동반성장위원회(위원장 권기홍)는 8일 오전 서울 강남구 쉐라톤 서울 팔래스호텔에서 제63차 동반성장위원회를 열어 2019년도 동반성장지수 평가 결과를 발표했다. 전체 평가 대기업 200곳(전년 189곳) 중 최우수 등급은 총 35개사다. 최우수 등급 기업은 기아자동차, 네이버, 농심, 대림산업, 대상, 더페이스샵, 삼성디스플레이, 삼성물산(건설부문), 삼성전자, 삼성SDS, 세메스, 유한킴벌리, 제일기획, 포스코, 풀무원식품, 현대건설, 현대모비스, 현대엔지니어링, 현대자동차, 현대트랜시스, CJ제일제당, GS리테일(GS25), KT, LG디스플레이, LG생활건강, LG유플러스, LG이노텍, LG전자, LG화학, LG CNS, SK건설, SK종합화학, SK주식회사, SK텔레콤, SK하이닉스(가나다순) 등이다.

최우수 등급을 받은 35개사 가운데 20개사는 2018년부터 동반위와 '임금격차 해소 운동' 협약을 맺은 기업이다. 협력사의 기술경쟁력 강화 및 임금ㆍ복지 증진 등에 많은 기여를 하고 있다는 게 동반위의 설명이다. 중소벤처기업부에서 추진하는 대기업과 중소기업ㆍ소상공인들간 상생협력 지원 프로그램인 '자상한 기업'에 참여한 5개사(기아자동차ㆍ네이버ㆍ삼성전자ㆍ포스코ㆍ현대자동차)도 최우수로 선정됐다.

우수 등급은 61개사, 양호는 67개사, 보통은 23개사, 미흡은 7개사로 나타났다. 단 공표유예 7개사는 평가에서 제외됐다. 공정거래협약에 참여하지 않은 7개사에 미흡 등급을 부여했고, 공정거래위원회가 하도급법 위반에 대한 행정처분 심의를 진행하고 있는 7개사에 대해서는 협약이행평가 결과 확정을 보류하고, 등급 공표를 유예했다.

이번 평가는 동반위가 업종별 대기업 실적평가제 도입, 체감도조사 효율화(문항수 조정) 등을 반영한 '동반성장 종합평가' 체제로 개편한 뒤 이뤄진 첫 평가다. 유통, 제조업 등 업종별 평가가 세분화되면서 예년보다 더 정확한 평가가 가능해졌다는 게 동반위의 설명이다. 또 대ㆍ중소기업 간 동반성장 활동에 대한 중소 협력사들의 체감도 평가 설문 조사 항목이 기존 50여개에서 핵심 내용 25개로 압축된 점이 특징이다.

동반위 관계자는 "동반성장 종합평가 평가체계 개편으로 업종별 평가체계의 유ㆍ불리를 해소했고, 그 결과 과거 제조업, 건설, 식품, 정보ㆍ통신 업종에 집중된 최우수 기업이 가맹업종과 광고업종에서 최초로 나왔다"며 "평가 제도의 수용성이 제고됐을 뿐만 아니라 다양한 업종에서의 동반성장 문화 확산이 이뤄지고 있음을 나타냈다"고 말했다. 매년 상반기내(6월말)에 발표되던 평가 결과는 올해 초 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 지수 산정ㆍ공표에 필요한 절차 수행이 어려워져 이달로 연기됐다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr