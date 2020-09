청호나이스 "코로나19 바이러스 제거"…정수기 필터시스템

임영웅 홍보모델 정수기 '세니타' 시리즈 효능 실험

[아시아경제 김대섭 기자] 청호나이스는 주력 제품인 '세니타' 정수기 시리즈에 적용된 필터시스템이 바이러스에 대한 제거 효능이 높은 것으로 확인됐다고 8일 밝혔다.

이번 효능 평가는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 관련해 이뤄졌다. 전북대학교 '생물안전3등급시설'에서 진행한 제거 효능 평가에서 코로나19 바이러스가 포함된 원수 50ℓ를 세니타 정수기 필터시스템에 통과시킨 후 바이러스 정량 분석을 실시했고, 99% 이상 제거 효율이 나타났다는 게 회사의 설명이다.

이번 실험 조건은 필터시스템을 거친 정수와 원수를 희석해 배양세포에 접종을 실시했으며 이후 접종된 배양세포의 변성 여부를 수일간 비교 관찰해 결과를 도출했다.

청호나이스 관계자는 "트로트 가수 임영웅이 홍보모델인 세니타 시리즈는 청호나이스의 대표 정수기 제품"이라며 "세니타 시리즈를 비롯한 청호나이스 정수기에 사용되는 역삼투압 정수방식의 멤브레인 필터는 나노필터 대비 약 2000배 정도 더 촘촘한 0.0001마이크로미터(㎛) 기공으로 물 속 중금속을 비롯한 오염물질을 깨끗하게 걸러낸다"고 말했다.

