"5G컨설팅부터 코로나 대응까지" SK텔레콤, 동반성장지수 8년 연속 최우수

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤은 8일 동반성장위원회가 발표한 ‘2019년 동반성장지수 평가’에서 8년 연속 최우수 등급을 받았다고 밝혔다.

공표 대상인 200개 기업 중 8년 이상 최우수 등급은 SK텔레콤 등 3개 기업 뿐이다. SK텔레콤은 국내 통신사 중 가장 오랜 기간 최우수 등급을 유지하며 '최우수 명예기업'으로도 선정됐다.

이는 5G 상용화 등 새로운 산업 생태계에서 협력사들이 더 많은 기회를 얻을 수 있도록 기술, 금융, 경영 지원에 주력한 점을 인정받은 것이라고 회사측은 설명했다.

지난해 SK텔레콤은 동반위 및 주요 협력사들과 ‘혁신주도형 임금격차 해소 협약’을 체결하고, ▲기술보호 및 특허 비용 ▲5G, 인공지능(AI) 교육 · 컨설팅 지원 ▲금융 ▲협력사 임금 · 복리후생 등 전방위 상생 협력을 추진해왔다. 올 들어서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 위기감이 고조된 협력사들을 지원하기 위해 상반기 1100억원 규모 상생안을 마련하기도 했다.

윤풍영 SK텔레콤 코퍼레이트1센터장은 “팬데믹으로 협력사들이 어떤 어려움을 겪고 있는지 소통하고, 실질적인 상생 방안을 찾아 지원하겠다”며 “ICT리딩 기업으로서 다양한 파트너들과 상생 협력하며 선순환 생태계를 만들고 공정거래 문화를 정착시키는 데 솔선수범하겠다”고 밝혔다.

