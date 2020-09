'경찰 강압수사 영상' 언론에 제보한 변호사…기소 의견 검찰 송치

[아시아경제 유병돈 기자] 경찰의 강압 수사를 언론에 제보한 변호사가 기소 의견으로 검찰에 송치됐다.

서울 영등포경찰서는 지난 2일 개인정보보호법 위반 혐의를 받는 A 변호사에 대해 기소 의견을 달아 검찰에 송치했다고 7일 밝혔다.

A 변호사는 지난해 5월 경기 고양시 저유소 폭발 사건 당시 한 방송사의 보도에 쓰인 영상을 제공한 것으로 알려졌다. 해당 보도에서는 경찰이 당시 피의자였던 외국인 노동장 B씨에 대한 신문 과정에서 강압 수사를 했다는 내용이 다뤄졌다. 영상에는 수사관의 반말과 비속어, 진술 강요 등 인권 침해적인 수사 정황이 담겼다.

보도 직후 사건을 수사했던 경찰은 A 변호사와 해당 방송사 기자를 영등포경찰서에 고소했다. 음성변조나 모자이크 처리가 되지 않은 영상을 언론에 넘겼고, 기자가 이를 그대로 보도했다는 이유에서였다.

A 변호사는 자신의 블로그를 통해 지난 4일 경찰의 결정에 반발을 표했다. 그는 “영상은 형사소송법에 따라 경찰이 녹화한 영상을 정보공개 절차를 통해 의정부지검 고양지청으로부터 받은 것”이라고 주장했다.

한편 국가인권위원회는 해당 사건 수사 과정에서 경찰이 B씨에게 자백을 강요한 것으로 판단한 바 있다. 인권위는 해당 경찰서장에게 직원을 주의 조치하고 피의자 관련 직무교육을 하라고 권고하기도 했다.

