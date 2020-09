부산 기장군, 태풍피해 복구 100억원 규모 긴급추경 편성

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 7일 태풍피해 복구 예산 확보를 위해 100억원대 긴급 추가경정예산 편성을 추진한다.

기장군은 오규석 기장군수의 지시로 코로나19 장기화로 사업추진이 어려운 부서별 사업예산을 삭감하고 일광신도시 인구 증가에 따른 지방세 증가분을 반영해 100억원 규모의 태풍피해복구 추경예산을 확보키로 했다.

이에 따라 기장군 각 부서는 삭감 대상 사업 파악에 들어가 확보한 재원으로 긴급 태풍피해 복구 예산을 편성할 계획이다.

추경은 지난 7월 23일부터 24일까지 집중호우와 제9호 태풍 ‘마이삭’, 제10호 태풍 ‘하이선’ 피해 복구에 투입된다.

현재 파악된 긴급 복구 대상은 △내리 저수지 복구, △정관 일반공업지역 도로 복구, △정관 일반·농공산업단지 지붕패널 등 수거 및 처리, △월전항 잔교와 드림세트장 일대 산책로 복구, △해안변 TTP 보강, △사유시설 재난지원금 지원 등으로 우선 70여억원을 꾸려 투입할 계획이다.

또한 하천, 도로, 구거, 공원 등 항구복구비와 기타 재난 대비 예비비에 약 30억원을 편성할 계획이다.

기장군은 기장군의회와 사전 협의를 통해 긴급 추경편성을 위한 임시회를 9월 중순 개최해 조속히 태풍 피해 복구에 돌입할 계획이다.

오규석 기장군수는 “재난 피해복구는 전쟁이다. 1분 1초가 급하다. 그래서 코로나19 장기화로 사업추진이 불가능한 예산을 삭감해 3회 추경을 긴급 편성하기 위해 김대군 군의장님과도 통화했다”고 말했다.

오 군수는 “태풍피해가 생각보다 훨씬 심각해 긴급 추경을 편성해 신속하게 복구를 마무리해야 한다”는 뜻을 김 의장에 전했다.

