제주소방, 9월 두개의 태풍 대응에 “최선다해”

다가오는 태풍 1~2개 제주지역 영향가능성 있어, 효율적인 현장대응대책 마련 준비 필요

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방안전본부(본부장 정병도)는 7일 정오 기준 태풍‘하이선’으로 인한 태풍 특보가 해제된 가운데 9월 들어 총 26건의 소방활동을 처리했다고 밝혔다.

제주소방은 지난 6일 밤 20시부터 태풍‘하이선’ 북상으로 긴급구조 대응체제에 돌입했다. 소방력 345명과 장비 101대를 투입, 차량 침수에 따른 인명구조 1건 1명, 각종 시설물 안전조치 16건과 배수지원 9건(196t) 등 신속한 현장대응을 펼쳤다.

이번 태풍‘하이선’은 제주와의 최근접 거리가 280km로 다소 거리를 두고 지나가 제주지역의 피해 건수는 다소 줄었지만 강한 비와 강풍으로 인한 침수 및 시설물 파손이 잇따랐다.

7일 오전 4시 4분쯤엔 구좌읍 하도리 한 도로에 있는 대형 도로표지판이 강풍에 떨어져 나가 119에 의해 신속하게 안전조치되기도 했다.

제주소방관계자는 최근 연이은 태풍에 “태풍이 특히 9~10월 집중되고 있다”며, “앞으로도 제주지역에 태풍이 영향을 미칠 수 있어 선제적 현장대응체제를 마련하여 태풍으로 인한 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 지난 태풍 ‘마이삭’에 의한 소방활동을 분석해 본 결과 태풍의 제주지역 최근접 3시간 전·후로 총 826건 현장 활동 중 654건(79.2%) 집중된 것으로 확인됐다.

