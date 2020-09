등교 막은 태풍 ‘하이선’ … 7일 부산 학교 원격수업 전환키로

부산~동해로 북상 중 … 6일 오후 3시 부산 강풍주의보 발령

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 제10호 태풍 ‘하이선’이 북상함에 따라 부산시교육청은 6일 비상근무체제에 돌입했다.

부산시교육청은 태풍이 부산에 가장 근접하는 시간대가 7일 오전 9시로 예상됨에 따라 이날 학사운영을 조정해 각급 학교에 원격수업으로 전환할 것을 요청했다.

필수근무자 외 교사들은 학교장 판단으로 재택근무를 실시할 수 있도록 하는 등 정전 시에도 원격수업이 원활히 진행될 수 있도록 준비토록 안내했다.

이날 돌봄과 방과후 학교는 운영하지 않기로 했다. 다만 긴급돌봄의 경우 필요 시 학생의 안전을 확보할 수 있는 범위 안에서 운영키로 했다.

강풍에 대비해 파고라와 차양막 등 시설물을 고정하고 건물 창문 점검, 배수시설 점검 등 학교시설을 철저히 관리할 것을 각급 학교와 산하 단체에 지시했다.

김칠태 시 교육청 안전기획과장은 “부산지역은 월요일인 7일 하루종일 태풍의 직접적인 영향을 받을 것으로 예상된다”며 “각급 학교가 학생 안전과 학교시설 보호에 최선을 기해달라”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr