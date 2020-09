스윙스, 양홍원 도로 위 엉덩이 사진에 보인 반응

[아시아경제 김정호 기자] '고등래퍼' 래퍼 양홍원(21)이 5일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 엉덩이 사진올렸다.

이러한 가운데 양홍원이 소속된 레이블 인디고 뮤직의 대표 스윙스가 해당 게시물에 올린 글이 화제다.

스윙스는 양홍원의 SNS에 "Jesus..."라는 댓글을 게재했다. 아울러 래퍼 김하온도 "Well damx"이라는 댓글을 달아 눈길을 끌었다.

양홍원은 이날 SNS에 "너네 숀마이클스도 모르냐"라는 글과 함께 사진 세 장을 게재했다. 공개된 사진 속 양홍원은 캄캄한 도로 위에 서서 바지를 내린 채 엉덩이를 내밀고 있다. 이어진 사진에서는 길 위에 벌러덩 드러누워 담배를 피우는 모습이다.

이외에도 양홍원은 복면을 쓴 채 문 틈에 끼어 공중부양한 듯한 모습을 게재하는가 하면, 회사와 관련된 영상을 게재했다. 해당 영상에서 양홍원은 "힘든 걸 떠나서 제 원래 모습을 잃을 뻔한 느낌을 받았다"고 의미심장하게 말해 궁금증을 자아내고 있다.

이를 본 누리꾼들은 "진짜 뭐임? 왜 이러는 거임? 이러는 데에는 다 이유가 있겠지? 아니 근데 왜지?","짱구임?","이분 대체 왜 이러신지 아시는 분","진짜 생각 없이 행동하네. 이런 애가 한국 힙합의 미래라니 암담" 등 강도 높게 비난했다.

한편, 양홍원은 1999년생으로 올해 나이 21세다. 그는 지난 2017년 엠넷 '고등래퍼 시즌1'에서 우승을 하며 대중에 이름을 알렸다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr