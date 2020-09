경찰, 7~8월 '데이트폭력 집중신고기간' 1713명 입건·47명 구속

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 7~8월 '데이트폭력 집중신고기간'을 운영해 데이트폭력 사범 1713명을 입건하고 이 가운데 47명을 구속했다고 6일 밝혔다.

검거된 범죄 유형은 폭행·상해가 70.1%로 가장 많았으나 체포·감금·협박도 10.7%에 달했다. 주거침입은 10.6%였다. 가해자 연령대는 20대가 35.5%로 가장 많았고, 이어 30대(24.5%), 40대(20.0%), 50대(11.4%) 등 순이었다.

경찰은 각 경찰서 데이트폭력 근절 TF팀을 중심으로 보호시설 연계·신변 경호·순찰 강화 등 다양한 맞춤형 피해자 보호조치 1850건을 지원했다. 실제 이번에 구속된 전 남자친구의 출소 후 보복을 두려워하는 피해 여성에게 신원정보(주민등록번호) 변경, 주거이전비, 치료비 지원이 이뤄지기도 했다.

경찰은 지속적 홍보 활동 등을 통해 적극적인 데이트폭력 신고를 유도할 방침이다. 특히 일부 피해자들이 가해자와의 '연인' 관계라는 특수성으로 인해 신고에 소극적 태도를 보이는 경우가 있는 만큼 경찰을 믿고 신고할 수 있도록 신고이력 분석, 피해자 사후 모니터링 등 피해자 보호와 예방적 형사활동을 강화할 계획이다.

아울러 여성가족부 등 유관기관·단체와 협력해 심리상담·치료비 등 피해자 지원도 더욱 활성화한다. 경찰청 관계자는 “데이트폭력 사건에 대해 상습성, 재발 우려 등 제반 사정까지 종합적으로 수사해 엄정 사법처리하겠다”고 말했다.

