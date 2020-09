SK에너지, 사회복지공동모금회와 '착한주유소 캠페인' 진행

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 154,000 전일대비 3,000 등락률 +1.99% 거래량 1,602,264 전일가 151,000 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 SK이노 육성 사회적기업 3곳, 현대백화점 '그린프렌즈관' 입점 KETI-시흥시, 전기차 제조 데이터 센터 구축 협력SK건설, '1조원 빅딜' 마무리 짓고 환경사업 진출한다 close 의 석유사업 자회사인 SK에너지가 등유를 구매하면 기부에 동참할 수 있는 '착한주유소 캠페인'을 작년에 이어 더욱 확대해 실시한다고 밝혔다.

SK에너지는 지난 9월 2일, 대전사회복지공동모금회 사무실에서 충청·호남·경남 지역에 위치한 SK주유소(자영주유소) 및 사회복지공동모금회와 함께 'SK 착한주유소 캠페인 운영을 위한 업무 협약식'을 개최했다. 이 자리에는 SK에너지 이영철 남부사업부장과 서산제일주유소 김경수 대표, 대전사회복지공동모금회 정태희 회장 등 행사 관계자가 참석했다.

자영주유소의 주도로 진행되는 'SK 착한주유소 캠페인'은 동절기에 등유 소비가 많은 도농 지역과 연계한 SK에너지의 사회적가치 창출 활동의 일환으로, 등유 판매 시 1ℓ당 3원에서 5원을 대전사회복지공동모금회에 기탁하는 방식으로 기부금이 조성된다.

이날 협약을 시작으로 SK에너지 및 충청·호남·경남 지역의 자영주유소 약 140개소, 사회복지공동모금회가 캠페인에 참여하게 되며, 조성된 기부금은 지역 내 어려운 이웃들과 사회복지시설 지원 등에 쓰일 예정이다.

한편, 지난해 SK에너지는 충남 지역의 자영주유소 25개소 및 충남사회복지공동모금회와 함께 'SK 착한주유소 캠페인'을 우선 시행한 바 있다. 그 결과 총 1400여 만 원의 기부금을 조성했으며, 해당 기부금은 충남 지역 내 취약계층의 생계비와 의료비를 비롯해 사회복지시설 지원금으로 사용됐다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr