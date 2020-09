가을에 완벽한 나이트 케어

밤사이 피부 회복을 돕는 뷰티 아이템

리쥬란 힐러, 이니스프리, 루바스 바이오, 티엘스, 닥터지

[컬처&라이프부 김희영 기자] 피부는 간밤에 많은 변화를 겪는다. 낮에 마주했던 소소한 일상부터 급격하게 변하는 외부 환경까지 피부는 모든 상황을 기억하고 영향력을 행사한다. 작은 기분 변화로 찌푸렸던 표정은 다양한 주름을 만들어내고, 한 모금 덜 마셨던 물은 수분 손실로 이어져 피부 건조함을 불러온다. 특히 여름에서 가을로 넘어가는 환절기는 피부 변화가 가장 많이 일어나는 시기. 가을에 완벽한 나이트 케어로 더욱 탄탄한 피부 바탕을 만들어보자.

피곤한 피부를 생기있게 되살려 주는 리턴 앰플

지친 피부에 활력을 불어넣어 주는 리쥬란 힐러 턴오버 앰플로 잠든 사이 피부 회복을 시도하자. 묽은 액상이 피부에 닿으면 쫀득하게 피부를 감싸주는 제형으로 바뀌는 아이템. 피부과에서 사용하는 성분을 홈케어용 앰플로 만들어 집에서도 쉽게 관리가 가능하다. 피부 결을 따라 바르면 수분 코팅 막을 형성해 묻어남 없이 속부터 겉까지 효과적인 케어를 완성시킨다. 외부 환경으로부터 망가진 피부 환경을 다시 정상화해주는 나이트 케어 제품.

벌어진 모공 관리부터 미백까지 한 번에 가능!

여러 가지 제품을 혼합해 사용하는 것보다 제대로 된 제품 하나가 피부 케어를 완벽하게 도와줄 때도 있는 법. 칙칙해 보인다는 이야기를 듣노라면 이니스프리 브라이트닝 포어 세럼으로 나이트 케어를 해주자. 모공 탄력을 잡아주면서 잡티 케어까지 해주는 아이템. 워터리 포뮬러의 끈적임 없는 수분감이 한낮에 빼앗긴 피부 속 수분을 가득 충전해준다. 이니스프리 화산송이 코팩 사용 후 발라주면 완벽한 모공 케어도 실천 가능.

밤사이 수분 손실 없이 피부 속을 꽉 잡아주는 세럼

고급스럽고 은은한 향이 잠들기 전 힐링감을 선사하는 루바스 바이오 아토케이 채 부스트 세럼은 밤새 예민해진 피부를 진정시켜주는 효과적인 촉촉 세럼이다. 흡수력이 뛰어나 건조함을 즉시 해결해 주며 유수분 밸런스를 알맞게 조절해줘 피부 트러블 없이 매끈한 피부 바탕을 만들어준다. 보습력이 오래 유지되어 밤사이 수분 손실 없이 탄탄한 피부로 만들어주는 완벽주의 세럼.

붓기 개선과 피부 결 정리는 티톡스 마스크로!

한껏 화나있는 피부 결과 붓기를 잠재워주는 티엘스 콤부차 리얼 티톡스 마스크로 잠들기 전 피부 속부터 바깥까지 완벽하게 케어하자. 젤 베이스의 마스크가 풍부한 수분감을 선사하는 아이템. 자극 없이 부드럽게 각질 케어해주며 쿨링 효과가 있는 것이 특징이다. 피부 결과 톤은 물론 붓기 개선까지 해내는 잇템.

주름 고민 집중 케어해주는 만능 크림

갖은 고민과 수분 손실로 생긴 깊고 얕은 모든 주름은 닥터지 로얄 블랙 스네일 아이 크림으로 관리해보자. 튜브 형태에 뾰족하게 생긴 입구가 주름 부위에 딱 바르기 쉽게 디자인되어 있어 이목을 집중시킨다. 다양한 히알루론산 분자 크기가 고민 부위에 효과적으로 발려 깊이 있는 케어가 가능하게 돕는 제품.

기획=김희영 기자

촬영=김태윤 기자

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr