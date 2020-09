태풍 하이선, 7일 남해안 상륙

6일부터 제주 영향권…7~8일 전국 강한 비바람

5일 초속 56m로 발달…국내 상륙 시점엔 40m/s대

[아시아경제 한진주 기자] 제10호 태풍 '하이선'이 7일 낮 남해안에 상륙한다.

기상청은 4일 하이선이 7일 낮 남해안에 상륙해 한반도 중앙을 남에서 북으로 올라갈 전망이라고 밝혔다.

제주는 6일 밤부터 태풍의 영향을 받고 7∼8일 전국이 하이선의 영향권에 들게 된다. 7∼8일에는 전국에 매우 많은 비가 내리고 매우 강한 바람이 분다.

현재 하이선은 오후 3시 기준 일본 오키나와 남동쪽 약 810㎞ 부근 해상을 시속 17㎞의 속도로 북서진하고 있다. 중심기압은 920hPa, 강풍반경은 450㎞이고 최대풍속은 매우 강한 수준인 53m/s다.

태풍은 5일 새벽 초속 56m의 초강력 태풍으로 발달할 것으로 예상된다. 초강력 등급은 최근 10년간 발생한 태풍의 상위 10%에 해당하는, 중심 부근 최대 풍속이 54m/s(시속 194㎞)에 달하는 태풍이다.

하이선은 일본을 거치면서 위세가 다소 완화돼 우리나라에 다다를 때는 초속 40m대의 강한 태풍이 될 것으로 보인다.

태풍은 7일 오후 3시 부산 북서쪽 약 70㎞ 부근 육상을 지나 다음날 오후 3시 북한 청진 북서쪽 약 230㎞ 부근 육상에 다다른 뒤 점차 소멸할 가능성이 크다.

기상청은 "해안 지역은 폭풍해일로 인해 침수될 가능성이 있고 해상에서도 매우 강한 바람이 불면서 매우 높은 물결이 일겠으니 피해가 없도록 사전에 철저히 대비해야 한다"고 강조했다.

