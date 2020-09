목포교육지원청 ‘한글 해득 전문가 과정 수료식’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포교육지원청은 지난 2~3일 목포수학체험센터에서 학습코칭단 30명이 참석한 가운데 ‘모두 깨치기 한글 해득 전문가 과정’ 수료식을 가졌다고 4일 밝혔다.

이번 연수는 한글 지도 전문성 함양을 목적으로 원격과 집합을 병행해 한글 지도 전문가가 한글 지도 원리를 교육하고 수업한 내용을 적용하는 형태로 운영했다.

연수에 참여한 한 교육생은 “단순히 지식을 배우는 연수가 아니라 배움을 곧바로 실천하고 이를 다시 전문가에게 피드백을 받을 수 있는 특별한 연수였다”고 말했다.

김갑수 교육장은 “코로나 상황에서도 역량 강화를 위해 노력하신 선생님들의 열정이 학생들의 학력 향상에 큰 도움이 될 것이다”며 “모든 아이들이 기초학력을 바탕으로 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 힘을 모아가자”고 당부했다.

