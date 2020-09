靑 "의료계 '편가르기' 논란은 대통령 진정성 이해 못한 것"(종합)

文대통령 의정 합의에 "매우 다행"

문재인 대통령은 4일 공공의료 확충 등을 둘러싸고 마찰을 빚던 정부와 의료계가 최종합의를 도출한 것에 대해 매우 환영한다는 입장을 밝히고 의사들에게 거듭 고마움을 전했다. 아울러 청와대는 문 대통령의 간호사 격려 SNS메시지가 편가르기 논란으로 비화된 데 대해 대통령의 진정성을 이해하지 못한 것이라며 아쉬움을 드러냈다.

◆ 文대통령 "의·정합의 매우 다행…의사분들께 고마움 전해"

문 대통령은 이날 의·정 최종합의에 대해 "(의사들의) 집단 휴진이 장기화하며 국민들께서 걱정이 크셨을텐데 매우 다행스럽게 생각하며 환영한다"고 말했다고 강민석 청와대 대변인이 전했다.

문 대통령은 "지금까지 의사들의 헌신과 노고가 있었기에 국민의 생명과 건강을 보호하면 K방역이 성공할 수 있었다"며 "최일선에서 의료현장을 지키는 의사들에게 고마움을 거듭 전한다. 현 시점에서도 의사들이 큰 역할을 하리라 믿어 의심치 않는다"고 했다.

문 대통령은 "비 온 뒤에 땅이 굳는다는 말이 있다"며 "우리 보건의료 체계를 한 단계 발전시키는 기회가 됐으면 한다"고 했다.

문 대통령은 "(정부와 의료계가) 허심탄회하게 대화하고 국회와 협력하며 지혜를 모아나가길 기대한다"며 "정부는 더 낮은 자세로 소통하며 국민건강 증진이라는 궁극적 목표를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "정부도 코로나 총력 대응체제에 매진하겠다"고 강조했다.

◆ 청와대 "의료계 편가르기 논란은 대통령 진정성 너무 이해 못한 것"

아울러 청와대는 문 대통령의 지난 2일 간호사 격려 메시지가 '의사-간호사 편가르기' 논란으로 비화한 것에 대해 "대통령의 진정성을 너무 이해하지 못한 것"이라고 했다.

문 대통령이 "파업 의사들 짐까지 떠맡은 간호사 헌신에 감사하다"고 올린 SNS 메시지는 의료계 편가르기 논란에 휘말린데 이어 일부 언론 보도로 인해 '남탓' 논란으로까지 번지고 있는 상황이다.

청와대 핵심관계자는 이날 기자들과 만나 "간호사분들에 대한 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 메시지는 그야말로 감사와 위로의 메시지였을 뿐"이라고 강조했다. 이 관계자는 "의사분들을 포함한 의료진에 대한 감사 메시지는 대통령이 이미 수차례 발신했었다는 점을 이해해달라"고 덧붙였다.

이 관계자는 "오늘은 어렵게 의·정 갈등이 봉합된 날"이라면서 "대통령은 (이번 합의로) 환자의 생명과 안전을 지키게 된 데 대해 환영의 메시지를 냈고, 아울러 의사분들께도 감사의 뜻을 전했다"고 거듭 강조했다.

◆ "2차 재난지원금, 6일 당정청 회의서 윤곽 나올 것"

한편 2차 재난지원금 선별지급 문제와 관련해 청와대는 "이번 주 일요일(6일) 고위 당정청회의에서 윤곽이 나오길 기대한다"고 밝혔다.

청와대 핵심관계자는 "추석 전에 피해를 본 분들에게 지급하려면 시간이 많지 않은데, 구체적인 지급 대상자, 규모 등에 대해 조만간 윤곽이 나오지 않을까 싶다"며 이같이 말했다. 그러면서 "구체적인 내용은 조율이 필요할 것 같다"고 덧붙였다.

정부는 2차 재난지원금을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 피해를 본 계층을 중심으로 선별 지원하겠다는 방침을 정한 상태다.

더불어민주당과 정부, 청와대는 그동안 지급 대상 등 2차 재난지원금 지급 문제를 협의해 왔으며, 오는 6일 고위 당정청회의에서 관련 논의를 이어갈 방침이다.

