순천대, 한국연구재단 신규 15개 연구과제(9억 7000만원) 선정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 국립순천대학교는 최근 발표된 한국연구재단 ‘2020년 학술·인문사회사업 및 과학 기술 분야 기초연구사업’에 15개 연구과제가 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

2020년 학술·인문사회사업 및 과학 기술 분야 기초연구사업은 창의적·도전적 기초연구 강화와 우수 연구자 양성을 통해 대한민국의 미래역량을 확충하고 대학의 국가연구개발(R&D) 성과제고와 학술연구 역량을 강화하는 사업이다.

이번에 선정된 과제는 △이공기초 중견연구 분야(2명 이민아, 김병철 교수), △이공기초 생애첫연구 분야(김경희 교수) △ 이공분야 학문후속세대양성(2명 함주리 연구원, 문홍석 학술연구교수), △학술?인문사회사업 중견연구자지원사업(2명 김훈호, 이광배 교수), △인문사회 학술연구교수 ‘B유형’ (7명 정광주, 강향숙, 윤주영, 이정금, 이경일, 안명덕, 나현숙 강사), △학술?인문사회사업-학문후속세대양성(김초영 연구원) 분야에 총 15개 과제가 선정됐다.

특히, 순천대는 이번에 학문후속세대 양성사업과 이공분야 기초연구사업 등에 15개 과제가 선정돼 대학 내 역량 있는 교수(강사) 및 연구원의 연구 활동에 큰 탄력을 받게 됐다.

향후 사업에 선정된 순천대 연구책임자들은 1~3년간 총 9억여 원을 지원받아 ‘분자네트워크 활용 연구’ 및 ‘2차전지 적응성 연구’ 등 각 분야에서 활발한 기초연구를 수행하게 된다.

허재선 순천대 산학협력단장은 “학술·인문사회사업 및 이공분야 학문후속세대양성사업에 100% 선정되는 등 순천대 신진연구진의 뛰어난 연구 역량을 입증하였다”며 “앞으로 선정 과제의 충실한 수행을 통해 창의성 높은 개인 연구와 기초연구 능력을 배양해 리더 연구자로서 성장 발판을 마련해 나가길 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr