文대통령 "의사분들께 고마운 마음…의·정 합의 매우 다행"

"비 온 뒤에 땅이 굳는다는 말 있다"

문재인 대통령은 4일 공공의료 확충 등을 둘러싸고 마찰을 빚던 정부와 의료계가 최종합의를 도출한 것에 대해 "(의사들의) 집단 휴진이 장기화하며 국민들께서 걱정이 크셨을텐데 매우 다행스럽게 생각하며 환영한다"고 말했다.

문 대통령은 "오늘 합의에 따라 의사들이 진료현장에 복귀하게 됨으로써 의료공백 없이 환자들의 생명과 건강을 지킬 수 있게 되었고, 국민은 불안을 크게 덜 수 있게 됐다"면서 이같이 밝혔다고 강민석 청와대 대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

문 대통령은 "비 온 뒤에 땅이 굳는다는 말이 있다"며 "우리 보건의료 체계를 한 단계 발전시키는 기회가 됐으면 한다"고 했다.

문 대통령은 "지금까지 의사들의 헌신과 노고가 있었기에 국민의 생명과 건강을 보호하면 K방역이 성공할 수 있었다"며 "최일선에서 의료현장을 지키는 의사들에게 고마움을 거듭 전한다. 현 시점에서도 의사들이 큰 역할을 하리라 믿어 의심치 않는다"고 말했다.

문 대통령은 "(정부와 의료계가) 허심탄회하게 대화하고 국회와 협력하며 지혜를 모아나가길 기대한다"며 "정부는 더 낮은 자세로 소통하며 국민건강 증진이라는 궁극적 목표를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "정부도 코로나 총력 대응체제에 매진하겠다"고 강조했다.

한편 대한의사협회와 정부, 여당이 밤샘 협상 끝에 4일 '의대정원 확대·공공의대 설치'를 원점 재논의하기로 최종 합의했다. 이번 합의에 따라 정부의 정책을 반대하며 지난달 21일 시작된 의사 파업도 일단락됐다.

