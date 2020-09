부산시, “다중이용 사업장 ‘코로나19 수칙’ 다운받으세요”

부산시, 강화된 방역수칙 안내문 출입명부 제작·배포

코로나19 안내문 6종 블로그·홈페이지 내려받아 활용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 사회적 거리두기 2단계 격상과 관련해 강화된 방역수칙을 담은 ‘코로나19 안내문’을 제작해 사업장에서 활용토록 했다.

시는 코로나19가 장기화하고 사회적 거리두기도 연장되면서 각종 안내문이 필요한 소상공인과 자영업자들이 별도로 안내문을 제작하는 번거로움을 덜어주기로 했다.

안내문은 모두 6종으로 ▲마스크 착용 의무화 ▲임시휴업 ▲출입자명부 작성 안내 ▲포장 및 배달 안내 ▲QR코드 발급 방법 등 5종과 ▲문서 양식의 출입자명부 1종이다.

공식 블로그 ‘쿨부산’과 부산시 홈페이지에서 누구나 자유롭게 내려받아 사용할 수 있다.

원본은 A4 크기로 제작됐다. 확대해서 출력하면 A3 크기까지 활용할 수 있다. 안내문 6종은 자유롭게 재배포·인쇄가 가능하지만, 재가공과 도용·판매는 안된다.

현재 부산지역은 사회적 거리두기 2단계를 유지하고 있어 임시휴업뿐만 아니라 출입자명부 작성, 매장 내 취식금지 등 강화된 방역수칙을 담은 안내문의 활용도가 높을 것으로 보인다.

변성완 부산시장 권한대행은 “강화된 사회적 거리두기 상황 속에서 소상공인과 자영업자들이 많은 어려움을 겪고 있다”며 “이번 안내문을 사업에 잘 활용하길 바란다”고 말했다.

