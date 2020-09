배민, 친환경 용기 이용 늘린다

배민상회서 일부 친환경 용기 일반 제품보다 싸게 공급

[아시아경제 김철현 기자] 배달 애플리케이션(앱) '배달의민족'이 포장·배달 주문 증가에 따른 친환경 대책을 내놨다. 배민을 운영하는 우아한형제들은 "9일부터 22일까지 2주간 배민상회의 친환경 포장용기 일부 품목을 20% 할인된 가격으로 공급한다"고 4일 밝혔다. 이번 할인으로 일부 친환경 제품의 경우 가격이 일반 제품보다도 저렴해져 환경보호에 기여할 수 있을 것이라는 게 배민 측의 설명이다.

이번에 할인 공급하는 포장용기는 친환경 탕용기, 비닐, 아이스컵 등 모두 20개 제품이다. 우아한형제들의 식자재 및 배달 비품 쇼핑몰 배민상회는 이들 제품을 20% 할인가에 구입할 수 있는 쿠폰을 배민상회 사이트를 통해 식당업주들에게 제공한다. 식당 업주들은 이 쿠폰을 이용해 9~15일에는 친환경 비닐과 카페컵, 16~22일에는 친환경 탕용기와 카페컵을 할인가에 구입할 수 있다.

배민상회의 친환경 제품은 대부분 옥수수 추출물 같은 천연물 첨가 소재로 만들어져, 180일이면 생분해돼 자연 상태로 돌아간다. 이들 제품은 배민이 친환경 제품 개발 전문 중소기업과 협업해 만들었다. 김범준 우아한형제들 대표는 "코로나19 확산에 따른 배달, 포장 수요 증가로 일회용 포장 용기 사용도 증가할 것으로 예상됨에 따라 환경보호에 조금이나마 보탬이 되고자 이번 친환경 포장 용기 할인 공급을 진행하게 됐다"며 "장기적으로는 가격 부담 없이 사용할 수 있는 친환경 포장 용기를 다양하게 개발, 보급할 계획"이라고 말했다.

