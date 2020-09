이수혁 주미대사 "안보는 美·경제는 中‥두 요소 같이 가야"

"과거와 상황 달라져 한미간 안보 경제 이견 있을 수 있어"

"미 대선후 북미 협상 가능성"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 이수혁 주미대사는 3일(현지시간) 한미동맹의 미래에 대한 숙고에 있어 미국은 한국의 동맹이고 중국은 중요한 경제 파트너라는 점이 고려돼야 한다고 말했다. 11월 미 대선 전에 북한이 도발할 가능성은 낮게 봤다.

이 대사는 이날 조지워싱턴대 화상 대담 행사에서 "(미ㆍ중) 양국과 협력하면서 미국과의 강력한 동맹을 유지하기 위해 어떻게 한국이 위치를 정해야 하는지는 한국정부에 아주 중요한 문제"라고 말했다.

그는 "우리는 한미동맹의 미래상에 대해 숙고해봐야 한다. 그 과정에서 미국은 우리의 동맹이고 중국은 우리의 가장 큰 역내 무역파트너 중 하나라는 사실, 즉 한국의 지정학적 특수성이 고려돼야 한다"고 덧붙였다.

이 대사는 "우리는 안보의 관점에서 (한미)동맹에 기대고 있고 경제협력의 관점에서 중국에 기대고 있다"면서 "미중 사이에서 어떻게 협력하느냐는 매우 중요하고 한국 정부의 위치 선정에 대해서는 아주 첨예한 논쟁이 있다"고도 했다.

그러면서 "한 나라가 안보만으로 존속할 수 없다. 경제활동이 안보만큼 중요하다. 따라서 이 두 요소는 같이 가야한다"고 강조했다.

이 대사는 한미동맹의 균열과 관련된 질문에는 "아주 강력하고 건강한 동맹"이라며 동의하지 않는다고 선을 그었다. 그는 이어 "과거와 달리 지금은 한미 모두 사회ㆍ정치ㆍ경제적 상황이 이전과는 완전히 달라 안보뿐만 아니라 경제 등 여러 사안에서 이견이 생길 수 있다"고 지적했다.

북한에 대해서는 "11월 미 대선을 기다리는 것 같다. (지금의) 경향성에 큰 변화가 있을 것으로 보지 않는다"면서 "하지만 대선 이후 북미가 협상을 할 가능성이 클 수도 있다"고 전망했다.

이 대사는 북한이 '완전하고 검증가능하며 불가역적인 비핵화'(CVID) 합의를 해내는 것이 아주 쉬운 일은 아닐 것이라면서 CVID가 없이는 한반도의 통일을 기대할 수 없다고 덧붙였다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr