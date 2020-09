'SNS 중단' 이효리, 마지막 셀카 공개…엄정화·제시 "사랑해"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 최근 SNS 중단을 선언한 이효리가 마지막 인사를 전했다.

3일 이효리는 자신의 인스타그램을 통해 "막셀"이라는 짤막한 멘트와 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속 이효리는 강렬한 레드립 메이크업으로 섹시미를 뽐냈다. 초근접 셀카에도 불구하고, 잡티 하나 없는 피부로 감탄을 자아낸다.

해당 게시글에 뷰티 크리에이터 이사배는 "사랑해요"라고 댓글을 남겼으며, 프로젝트 그룹 환불원정대로 뭉친 제시와 엄정화 역시 "사랑해"라며 애정을 표현했다. 나비는 "안돼요"라며 아쉬움을 드러냈다.

이 외에도 많은 누리꾼이 이효리의 SNS 활동 중단 선언에 아쉬움을 드러내며 응원을 전했다.

앞서 지난 2일 이효리는 인스타그램을 통해 SNS 활동 중단을 선언하며 "앞으로 3일쯤 기한을 두고 이제 SNS를 그만하려고 한다"며 "최근에 있었던 일 때문은 아니다. 물론 아주 영향이 없진 않지만"이라고 밝혔다.

이어 "활동이 많이 없어 늘 소식 목말라하는 팬들과 소통하고자 했던 공간인데 이거 은근히 신경도 많이 쓰이고 쉽지 않다"며 "팬들과는 다른 방식의 소통 생각해보겠다"고 SNS 활동을 중단 이유를 설명했다.

