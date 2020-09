뚜레쥬르 가맹점주 화났다…CJ푸드빌 주식 매각금지 가처분 신청

[아시아경제 이선애 기자] CJ푸드빌의 베이커리 프랜차이즈 뚜레쥬르 가맹점주들이 최근 불거진 CJ푸드빌 매각설에 반발하고 나섰다.

뚜레쥬르의 가맹점주 협의회는 3일 CJ그룹의 뚜레쥬르 매각을 반대하고 서울중앙지방법원에 매각금지 가처분을 신청했다고 밝혔다. 협의회는 "현재 CJ그룹에서 공식적으로 인정하고 있지 않지만, 업계 전반에 CJ그룹의 뚜레쥬르 매각은 기정사실화 되고 있다"면서 가처분 신청 배경에 대해 설명했다.

협의회는 "CJ그룹이 글로벌 사업 확장으로 발생한 손실의 경영적 책임을 국내 가맹점주에 전가해 매각하려는 의도에 대해 심히 우려한다"며 "가맹본부와 가맹점 사업자는 주종·상하 관계가 아닌 동등한 계약 파트너 관계"라고 목소리를 높였다.

그러면서 "가맹점주를 무시한 일방적 매각을 지속해서 추진한다면 전면 투쟁에 나설 것"이라며 "이 외에 본사를 상대로 한 계약 해지와 손해배상청구 등도 검토 중"이라고 경고했다.

뚜레쥬르는 앞서 수차례 매각설이 흘러나왔지만, CJ그룹 측은 매번 이를 부인해왔다.

그런데 지난달 CJ그룹이 매각 주관사를 선정한 사실이 알려지면서 뚜레쥬르 매각설이 다시금 수면 위로 부상했다.

CJ는 지난 8월14일 관련 공시에서 "CJ푸드빌의 경쟁력 강화와 사업 가치 제고를 위해 다양한 전략적 방안을 검토 중"이라고 밝혔다.

