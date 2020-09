[아시아경제 이정윤 기자] 한밤중 주차장에 세워진 차에서 노트북을 훔친 미성년자가 경찰에 체포됐다.

서울 강동경찰서는 3일 절도 혐의를 받는 A군을 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A군은 지난달 16일 오전 2시40분께 강동구 명일동의 한 주차장에서 문이 열린 차량에 들어가 노트북을 훔친 혐의를 받는다. A군은 촉법소년은 아니며 경찰 조사에서 혐의를 시인한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "A군을 조만간 기소 의견으로 검찰에 송치할 예정"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr