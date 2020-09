충남 청양 김치공장서 17명 집단감염…최초 확진 네팔 20대 女(종합)

[아시아경제(청양) 정일웅 기자] 충남 청양에 위치한 김치공장에서 직원 17명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 집단감염 됐다.

3일 충남도와 청양군에 따르면 이 공장에선 네팔 국적의 20대 여성 1명이 감기 증세로 지난 1일 코로나19 진단검사를 받은 후 이튿날 최초 확진 판정을 받았다.

이어 3일에는 직원 16명이 추가 확진됐다. 네팔 여성이 확진 판정을 받은 후 역학조사로 확인된 밀접 접촉자(김치공장 직원) 26명을 시설에 격리하고 코로나19 진단검사를 진행한 결과 직원 16명이 추가 확진 판정을 받은 것이다.

추가 확진자는 주로 청양, 보령, 홍성 등지에서 거주했으며 이중에는 외국인 5명도 포함된 것으로 조사된다.

김치공장에서 최초 확진 판정을 받은 네팔 여성의 감염경로는 아직 확인되지 않았다.

현재 방역당국은 이 여성과 추가 확진자의 접촉자 등을 역학조사 하고 있다.

