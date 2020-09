이재명 '과격한 반일인사' 지목에 "아베 몰락 日 극우세력 저열한 술책"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기지지사가 최근 일본 내 보수우익이 자신을 '과격한 반일인사'로 부각시키고 있는데 대해 불손한 의도가 숨어 있다며 엄중 경고했다.

이 지사는 2일 페이스북을 통해 "최근 일본의 대표적 경제지인 니혼게이자이신문이 저를 두고 인권 변호사 출신으로 2017년 대선에서 '한국 트럼프'라는 별명이 붙었을 정도로 시원시원한 언동과 행동력이 (국민들로부터)지지를 받고 있지만 (과거 페이스북 등을 통해)일본을 적성국가로 언급하고, 한일군사정보보호협정(지소미아)을 반대한 인물"이라며 "과격한 반일인사로 묘사했다"고 운을 뗐다.

이어 "일본 보수우익 입장에서 보면 저란 사람이 많이 거슬리는 인물일 것이고, 위 보도는 팩트(사실) 자체만 놓고 보면 틀린 것은 없다"며 "하지만 왜 지금 시점에서 (일본 언론에서)이런 보도가 나왔는 지에 대해 강한 의구심을 지울 수 없다"고 덧붙였다.

특히 "4년 전 한일군사정보보호협정 체결을 앞두고 반일 감정이 최고조에 이르던 시점에서 제가 쓴 글을 굳이 끄집어 내 저를 반일인사로 규정한 데 대해 그 숨은 의도를 (일본에)묻지 않을 수 없다"며 "저는 재무장과 군사 대국화를 꿈꾸는 일본 보수우익 정치권을 경계할 뿐 일본 국민이나 일본이라는 나라에 대한 반감이나 적대적인 생각을 해본 적이 없고 앞으로도 그럴 것"이라고 분명한 선을 그었다.

이 지사는 최근 일본 내 보수우익이 자신을 과격한 반일인사로 부각시키는 데 대한 나름대로의 분석도 내놨다.

그는 "지금 일본은 극우세력을 지탱해오던 최장수 아베 총리의 몰락과 코로나19, 경제침체 등으로 패닉 상태이고, 현실에 힘겨워하는 자국민의 시선을 외부로 돌려 적대감을 만들며 내부 결속을 강화하는 일본 극우세력의 전통적 전략이 필요한 시점"이라며 "이런 위기상황에서 일본 극우세력이 선택한 돌파구는 한일관계 비틀기일 수 밖에 없다"고 진단했다.

이들이 바라는 게 결국 반한감정 조장을 통한 한일갈등이라는 게 이 지사의 설명이다.

이 지사는 따라서 "일본 극우세력에 경고한다"며 "군국주의 군사대국이라는 어리석은 욕망을 위해 반한감정을 부추기며 자국민을 호도하는 일은 이제 그만 두라"고 충고했다.

또 "일본이 꿈꾸는 보통 국가화는 돈과 이지스함이 아닌 평화와 인권에 대한 국가적 신뢰가 바탕이 되어야 가능하다"며 "국가적 신뢰회복은 침략과 인권침해 역사의 반성과 진심어린 사죄에서 비로소 시작된다는 점을 명심해야 한다"고 조언했다.

