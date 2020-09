하태경 "의료진 돌아와 달라…파업 장기화되면 여론 바뀔 것"

"의대 증원 문제는 국회에서 재검토할 것" 약속

[아시아경제 김수완 기자] 하태경 미래통합당 의원이 2일 의료계 집단 파업 사태 장기화와 관련해 "그동안의 파업으로 문재인 정부의 잘못된 의료정책과 공공의대 설립의 위선은 충분히 알려졌다"며 "파업 멈추고 환자들 곁을 지켜달라"고 촉구했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "의료계, 지금 확전할 때가 아니라 휴전할 때다"라며 이같이 말했다.

이어 하 의원은 의대 증원 문제에 대해 국회가 원점에서 재검토하겠다고 약속했다. 그는 "의대 증원 문제는 국회가 원점에서 재검토하겠다. 국회 보건복지위원장도 여야 합의 없이 법안 통과시키지 않겠다고 약속했다"며 "문재인 대통령도 국회, 의료계와 충분히 협의하겠다고 한발 물러섰다"라고 했다.

그러면서 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 국난 시기 국민의 생명을 지키기 위한 의료인 여러분의 희생과 노고, 국민 모두가 잘 알고 있다. 그러나 아직 가야 할 길이 멀다"며 "지금 환자와 국민들에게 그 어느 때보다 의료진 여러분의 손길이 필요하다"고 현장 복귀를 거듭 강조했다.

하 의원은 "그동안의 파업으로 문재인 정부의 잘못된 의료정책과 공공의대 설립의 위선은 충분히 알려졌다. 많은 국민들이 의료진 여러분의 뜻을 성원하고 있다"라면서 "하지만 파업이 더 장기화되고 확대돼 생명을 잃는 국민이 발생하면 여론은 곧바로 뒤바뀔 것이다. 파업을 멈추고 환자들 곁을 지켜주시길 간절히 호소한다"고 했다.

앞서 미래통합당은 전날 의대정원 확대 등 정부 정책에 대한 반발로 무기한 파업을 추진 중인 대한전공의협의회(대전협)를 방문해 전공의들의 의료 현장 복귀를 요청했다.

국회 보건복지위원회 소속 통합당 간사인 강기윤 의원을 포함한 통합당 의원들은 "코로나19 사태가 안정화되면 의대정원 확대, 공공의대 신설 등의 의료정책을 의료계 및 여야정 협의체를 통해 원점부터 재논의하겠다"라며 파업 중단을 요구했다.

이에 대전협 측은 "코로나19 사태 속에 현장에 있지 못하는 무거운 마음을 가지고 있다. 전공의들도 하루빨리 복귀하고 싶은 마음"이라며 "정부가 진정성을 가지고 원점부터 재논의한다면 의료 현장으로 돌아갈 것"이라고 밝혔다.

