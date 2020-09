김종인 "정강정책·당명 개정, 국민신뢰 되찾고 집권역량 강화하는 큰 기둥"

[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 "정강정책과 당명 개정은 국민 신뢰를 되찾고 집권역량을 강화하는 큰 기둥으로 세워질 것"이라며 정강정책과 당명 개정의 필요성을 강조했다.

김 위원장은 2일 국회에서 비대면으로 진행된 통합당 전국위원회에서 "민생정당, 대안정당, 수권정당으로 국민과 함께 국가 위기를 극복해갈 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "우리 당은 탄핵의 아픔을 겪고 선거에서 패배하며 당의 존립마저 위협받는 처지에서 변화·혁신 과정에 있다"며 "여러 풍파 속에서도 전국위원들의 헌신과 노력, 당을 외면하지 않고 지켜준 국민이 있었기에 희망의 불씨가 지금까지 이어져 왔다"고 말했다.

김 위원장은 "이제 당이 국민께 힘이 돼드리고 버팀목이 될 수 있도록 변화·혁신해야 할 때"라며 "시대 변화에 뒤쳐진 정당, 기득권 옹호 정당, 이념에 치우치고 계파를 나눠 싸우는 부정적 이미지가 강하지만 이제 시대변화를 선도하고 국민과 호흡하는 정당으로 나아가야 한다"고 말했다.

