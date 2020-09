[아시아경제 조유진 기자] 자연주의 화장품 브랜드 이니스프리가 온라인에서만 판매하던 ‘트루케어 라인’을 전국 이니스프리 매장에 출시한다.

2016년 출시 이래 많은 사랑을 받아온 트루케어 라인은 순수 효능 성분을 담아 고민 부위를 효과적으로 개선해 주는 피부 고민 전문 라인이다.

출시를 기념해 이날부터 이니스프리 공식 온라인몰 1위 선크림인 ‘트루케어 논나노 논코메도 무기자차 선크림’을 원플러스원 혜택으로 만날 수 있다.

피부가 맑아 보이는 핑크 톤업이 특징인 ‘트루케어 논나노 논코메도 무기자차 선크림’은 자외선을 물리적으로 반사하는 무기 자외선 차단제로, 촉촉한 발림성과 산뜻한 마무리감을 자랑한다.

