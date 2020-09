나주서 1명 자가격리 중 코로나19 ‘확진’…동선 없어

전남146번 확진자

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시는 1일 빛가람동에 거주하는 광주 북구 성림침례교회 교인 A씨가 최근 해당 교회에서 다수 확진자가 발생함에 따라 자가격리하던 중 지난달 31일 양성 판정을 받았다고 밝혔다.

A씨는 지난달 해당 교회에서 검사를 받고 음성 판정을 받았으나 최근 의심 증상이 발현돼 재검사를 받은 것으로 알려졌다.

이에 시는 전남146번 확진자로 A씨를 분류하고 사후 관리와 추가 역학조사에 만전을 기하고 있다.

방역당국은 해당 자택 소독을 완료하고 A씨를 전남도에서 지정한 코로나19 생활치료센터인 다도면 소재 한전KPS인재개발원으로 후송 조치했다.

강인규 시장은 “전남146번 확진자는 자가격리 중 양성 판정을 받았기에 별도 동선은 없지만, 추가 진술 등 역학조사를 통해 접촉자 유무를 자세히 확인할 것이다”며 “코로나 재확산 차단을 위해 강화된 거리두기 2단계 조치와 자가 방역수칙 준수에 적극적으로 협조해주길 바란다”고 말했다.

한편, 전남도는 지난달 30일 0시를 기해 ‘사회적 거리두기 2단계 강화에 따른 행정명령’을 고시, 도내 전 지역 감염 위험시설에 대한 집합 금지 명령을 발동했다.

이에 따라 고위험시설 12종, 중위험시설 6종은 해당 기간 인원수와 무관하게 집합을 금하며 키즈카페·견본주택·300인 미만 학원은 10인 이상 집합이 금지된다.

이번 행정명령은 오는 7일 오전 0시까지 시행될 예정이다.

