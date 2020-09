[아시아경제 금보령 기자] 대화제약 대화제약 067080 | 코스닥 증권정보 현재가 19,900 전일대비 100 등락률 +0.51% 거래량 4,924,793 전일가 19,800 2020.09.01 13:34 장중(20분지연) 관련기사 하나 더 추가요! 다이노나 탁원한 효과에 기대감 증폭!!대화제약, 검색 상위 랭킹... 주가 5.11%렘데시비르 랑 병용 하면 효과는 UP 사망률은 DOWN!! close 은 '비병원성 세균을 이용하여 히알루론산 생산을 위한 발현 시스템 및 상기 발현 시스템을 이용한 히알루론산 생산방법' 관련 특허를 취득했다고 1일 공시했다.

대화제약 측은 "비병원성 미생물인 바실러스를 이용하여 생산된 히알루론산을 원료로 사용해 성형용 필러, 유착방지제, 관절염치료제 등의 의약품 개발이 가능하다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr