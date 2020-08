[날씨]월요일 무더위 속 전국 흐리고 곳곳 비

[아시아경제 이창환 기자] 월요일인 31일 무더위가 이어지는 가운데 전국이 흐리고 곳곳에 비가 내릴 것으로 예상된다.

30일 기상청에 따르면 강원 영동과 경북 동해안은 곳에 따라 새벽부터 저녁 사이 비가 내리겠고 제주도는 낮에 비가 오는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5∼40㎜다.

충청 내륙과 전라 내륙에는 10∼50㎜의 소나기가 오는 곳이 있겠다. 아침 최저 기온은 21∼26도, 낮 최고 기온은 24∼34도로 예보됐다.

다음달 1일까지 충청도와 남부 지방에는 낮 기온이 33도 이상 오르는 곳이 있을 것으로 전망된다.

아침까지 경기도와 충청도, 전라도에는 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 충남 서해안과 전남 해안, 강원 산지에는 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 1∼3m, 서해 0.5∼2m, 남해 0.5∼3m로 예상된다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr