'복면가왕' 쓰리고=조승연(우즈) "윤상 선배님 번호 받고파"...윤상 "충분히 드리죠"

[아시아경제 강혜수 기자] 30일 오후 방송된 MBC '복면가왕'의 쓰리고 정체는 우즈(WOODZ)로 활동중인 조승연이었다.

이날 '복면가왕'은 장미여왕의 6연승에 도전하는 복면가수들의 2라운드 무대가 그려졌다. 이날 두번째 무대에 오른 쓰리고는 야다의 '이미 슬픈 사랑'을 열창하고, 개인기로 좀 더 업그레이드 된 비트박스까지 선보였다. 이 무대는 참잘했어요가 3라운드에 진출했다.

판정단에 있던 골든차일드는 쓰리고에 대해 자신들과 같은 시기에 활동한 아이돌이고, 영어 이름을 사용한다고 짐작한 바 있다. 그 짐작대로, 쓰리고의 정체는 우즈(WOODZ)로 활동중인 조승연이었다.

조승연은 "갓세븐의 유겸과 우석이 '복면가왕'에 출연한 후 나에게 나가보라고 추천해줬다"며, "왠지 오늘 비트박스로 오래 놀림 당할 것 같다"고 말했다. 또한 "중학교 1학년 때 브라질로 건너가 유소년 축구팀에서 활약했다. 그런데 한국이 그리워서 다시 건너와 가수가 되고 싶다는 생각이 들어 부모님을 설득시켜 가수가 되었다"고 밝혔다.

마지막으로 조승우는 "곡작업을 하다보니 윤상 선배님처럼 되고 싶었다. 꼭 연락처를 받고 싶다"고 전했다. 이에 윤상은 "내가 망설일 필요가 없을 거 같다. 너무나 멋진 고음에 감동받았다. 원하신다면 번호 드리겠다"고 답했다.

MBC 음악 예능프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr